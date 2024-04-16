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Общество

В Госдуме хотят установить лимит на количество алкомаркетов

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В Госдуме предлагают объявить войну алкомаркетам, количество которых растет как на дрожжах. В качестве решения рассматривается введение лимита на их число. Его планируют устанавливать из расчета на душу населения.

Дополнения в антиалкогольную концепцию правительства до 2030 года обсуждались на слушаниях в общественной палате. Сейчас собирают все предложения для оформления, после чего их направят в министерства.

Некоторые конкретные идеи озвучил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев в интервью «Парламентской газете».

«Людей беспокоит обилие алкомаркетов в жилых многоквартирных домах. Необходимо сокращать количество такого рода торговых точек. Тем более их маркетинговые ухищрения - все равно что конфетка от педофила. Они сладости делают дешевле, чем в любом другом магазине в округе, и это в том числе притягивает туда подростков. Так что я считаю, что законодательство должно более качественно регулировать количество подобных заведений в спальных районах», - заявил он.

По мнению депутата, регуляторная норма государства должна определить строгий максимум. Например, в спальном районе не нужно больше 3 алкомаркетов. Сейчас их может быть и 33.

«Мы же, когда строим дома, предусматриваем инфраструктурные нормативы? Например, на 4 дома должны быть детская и спортивная площадки. Это хорошо. Но с плохими историями таких нормативов нет. И пока нет регуляторной нормы для них. Даже если на первом этаже многоэтажки 90 процентов торговых площадей займут алкомаркеты, нарушений нет, кроме нарушений моральных норм. И ограничений нет! Кроме конкуренции», - пояснил Бийсултан Хамзаев.

Он подчеркнул, что впереди жесточайшая дискуссия, ведь тема касается чьих-то многомиллиардных заработков. Но руководствоваться нужно мнением не их, а медиков, правоохранителей, социального блока.

«Производитель продал алкоголь, заплатил налоги и акциз, а вот дальше нагрузка идет на государство, которое лечит связанные с алкоголизмом заболевания и теряет трудоспособное население. Это нагрузка на экономику. Подрыв ее! Добавим еще бытовые конфликты, аборты, разводы, поножовщину, социальных сирот при живых родителях-алкоголиках. И это все вместе показывает, что любой пьяный рубль с алкогольной индустрии дает социальный урон гораздо больше, чем мы на нем зарабатываем», - подытожил депутат.

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