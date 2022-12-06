В Пензенской области отмечается усиление кадрового голода

06.12.2022 | 11:39

В Пензенской области не хватает людей рабочих специальностей. В ноябре в некоторых случаях уровень конкуренции в данной сфере труда едва достигал 1 резюме на вакансию.

К таким выводам пришла служба исследований hh.ru.

Аналитики отмечают: в октябре в регионе в целом наблюдался кадровый голод, и в ноябре он усилился.

«Сегодня на одну вакансию в Пензенской области приходится всего 3,9 активного резюме - это пониженный уровень конкуренции в пользу соискателя. Нормой на рынке труда считается показатель, равный 6 резюме на одно предложение о работе», - пояснили исследователи.

В октябре показатель был чуть лучше: 4,2 активного резюме на одну вакансию.

Исследование показывает, что такая картина заметна во всех регионах ПФО. Чуть лучше, чем в Пензенской области, ситуация с соискателями в Оренбурской и Самарской областях. Хуже, чем в Сурском крае, - в Нижегородской области.

По словам аналитиков, яркий дефицит рынка труда был еще в прошлом году, сейчас он вновь обнажился. Люди не хотят заниматься активным поиском работы и покидать место во время экономической нестабильности.