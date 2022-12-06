Общество

В Пензе пациентов будут заново учить ходьбе с помощью экзоскелета

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В пензенскую клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина поступило уникальное реабилитационное оборудование стоимостью почти 6 млн руб. - роботизированный тренажер с биологической обратной связью со встроенной системой синхронизированной электростимуляции «Экзоскелет».

Это приспособление для восстановления ходьбы у пациентов с последствиями инсульта, черепно-мозговой травмы, а также после эндопротезирования коленных и тазобедренных суставов, после травм позвоночника и ног.

В основе экзоскелета - металлический каркас с системой электрических приводов. Настройки предусматривают восемь вариантов траектории и времени шага, а также три скорости ходьбы. Уровень поддержки пациента адаптируется к его усилиям.

С помощью аппарата пациент заново учится ходить: экзоскелет заставляет его делать правильные движения, шагая на месте или переступая вперед.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области, пока реабилитологи изучают и тестируют новый аппарат. Сотрудники отделения проходят обучение и в ближайшее время планируют использовать экзоскелет в работе.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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