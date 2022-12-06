Общество

Под Сурским мостом несколько дней ведут борьбу с завалами мусора

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В лабиринте мостовых опор сотрудники «Пензавтодора» ищут выход к чистоте. На просматриваемом участке под путепроводом в границах улиц Чаадаева и Поселковой идет борьба с мусором. Под Сурским мостом он появляется с завидной регулярностью.

«Бытовой мусор в пакетах, старые шины, с огородов кусты, ботва - все это здесь. Приходится вывозить», - сообщил начальник участка МБУ «Пензавтодор» Олег Федотов.

Шесть груженых самосвалов уже отправили на полигон. Но это еще не предел, рассуждают о культуре горожан дорожные рабочие. Несколько дней они прочесывают территорию под мостом.

«Мы собираем все, что плохо лежит: мусор, бумажки, окурки даже подбираем, все подбираем», - пояснил дорожный рабочий МБУ «Пензавтодор» Игорь Щукин.

Кое-что все-таки останется - таблички с призывом не мусорить. Сразу в нескольких местах они привлекают к себе внимание. Если хоть один человек задумается, прежде чем бросать хлам на убранном участке, - это маленькая, но победа. Еще бы отучить рисовать на мостовых опорах.

«Постоянно закрашивают и Бакунинский, и Измайловский», - рассказал Олег Федотов.

Однако надписи появляются снова и снова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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