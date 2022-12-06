Население сориентировали в вопросе о новой волне мобилизации

06.12.2022 | 14:00

В социальных сетях и мессенджерах активно распространяется информация о второй волне мобилизации, которая якобы планируется в январе-феврале 2023 года.

На вопрос, насколько верны слухи, ответил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга во вторник, 6 декабря. Его слова приводит ТАСС.

Он назвал публикуемые сообщения провокационными, посоветовал не обращать на них внимания и ориентироваться на ту информацию, которая поступает от Минобороны, а также от главы государства.

«Что касается мобилизации, президент об этом все сказал», - подчеркнул Песков.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации. По его словам, задание по призыву в ряды ВС РФ 300 000 человек было выполнено.

1 ноября о завершении процедуры объявил и Владимир Путин. Позже он добавил, что прояснит вопрос о необходимости издания специального указа об этом с юристами.

Такого документа все еще нет. В Кремле сообщили, что он не требуется.

«Мы уже здесь все разъяснили, поэтому тут нет никаких новаций на этот счет», - ответил Песков на вопрос журналистов насчет издания указа об окончании мобилизации.