Общество

Население сориентировали в вопросе о новой волне мобилизации

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В социальных сетях и мессенджерах активно распространяется информация о второй волне мобилизации, которая якобы планируется в январе-феврале 2023 года.

На вопрос, насколько верны слухи, ответил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга во вторник, 6 декабря. Его слова приводит ТАСС.

Он назвал публикуемые сообщения провокационными, посоветовал не обращать на них внимания и ориентироваться на ту информацию, которая поступает от Минобороны, а также от главы государства.

«Что касается мобилизации, президент об этом все сказал», - подчеркнул Песков.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации. По его словам, задание по призыву в ряды ВС РФ 300 000 человек было выполнено.

1 ноября о завершении процедуры объявил и Владимир Путин. Позже он добавил, что прояснит вопрос о необходимости издания специального указа об этом с юристами.

Такого документа все еще нет. В Кремле сообщили, что он не требуется.

«Мы уже здесь все разъяснили, поэтому тут нет никаких новаций на этот счет», - ответил Песков на вопрос журналистов насчет издания указа об окончании мобилизации.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте