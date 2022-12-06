Общество

Демобилизованного после ранения бойца могут вернуть на службу

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В понедельник, 5 декабря, в Минобороны прошел очередной брифинг по итогам работы горячей линии за сутки. Среди обратившихся оказался демобилизованный мужчина, пожелавший вернуться на службу.

Боец получил ранение, после чего появились основания для его увольнения, однако он попросил оставить его в рядах военнослужащих.

«В результате проведенной работы с командованием общевойсковой армии, в которой ранее проходил службу обратившийся, в исключительном порядке организована работа по его восстановлению», - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил демобилизовать одну категорию россиян. Поручение коснулось студентов из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которых следует вернуть к учебе.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. 27 октября военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков сообщил о выполнении задания по набору запасников на 100%.

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