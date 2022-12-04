Сетевое издание|18+|Воскресенье|4 дек 2022|10:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |

Общество

Жители Пензенской области быстро беднеют

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенскую область назвали в числе регионов, чье население стремительно беднеет. Доходы жителей сокращаются с начала года.

Об этом пишет Telegram-канал «Региональная политика», опираясь на данные Росстата о реальных денежных доходах россиян.

Эксперты отметили, что ситуация с благосостоянием пензенцев «плачевная». Доходы жителей Сурского края в третьем квартале упали на 5-9%.

Негативная динамика прослеживается в большинстве регионов РФ. Ухудшается благосостояние населения не только в Пензенской области, но и в Московской, Брянской, Ярославской, Псковской, Архангельской, Оренбургской, Ульяновской областях, Пермском крае и многих других.

«Напомним, что в прошлом году реальные денежные доходы россиян сумели вырасти после пандемийного кризиса, а в этом году динамика становилась хуже с каждым кварталом – 99% в первом квартале, 98,1% - во втором и, наконец, 97,6% в третьем к аналогичному кварталу прошлого года. Также увеличился разрыв между регионами-лидерами по росту реальных денежных доходов населения, который местами еще возможен, и регионами-аутсайдерами», - поделились наблюдениями эксперты.

По их словам, Россия все больше становится страной контрастов. Хорошо ситуация с доходами складывается преимущественно за Уралом, а главной территорией бедствия становится Центральная Россия и Северо-Запад.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте