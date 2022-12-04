Жители Пензенской области быстро беднеют

04.12.2022 | 09:51

Пензенскую область назвали в числе регионов, чье население стремительно беднеет. Доходы жителей сокращаются с начала года.

Об этом пишет Telegram-канал «Региональная политика», опираясь на данные Росстата о реальных денежных доходах россиян.

Эксперты отметили, что ситуация с благосостоянием пензенцев «плачевная». Доходы жителей Сурского края в третьем квартале упали на 5-9%.

Негативная динамика прослеживается в большинстве регионов РФ. Ухудшается благосостояние населения не только в Пензенской области, но и в Московской, Брянской, Ярославской, Псковской, Архангельской, Оренбургской, Ульяновской областях, Пермском крае и многих других.

«Напомним, что в прошлом году реальные денежные доходы россиян сумели вырасти после пандемийного кризиса, а в этом году динамика становилась хуже с каждым кварталом – 99% в первом квартале, 98,1% - во втором и, наконец, 97,6% в третьем к аналогичному кварталу прошлого года. Также увеличился разрыв между регионами-лидерами по росту реальных денежных доходов населения, который местами еще возможен, и регионами-аутсайдерами», - поделились наблюдениями эксперты.

По их словам, Россия все больше становится страной контрастов. Хорошо ситуация с доходами складывается преимущественно за Уралом, а главной территорией бедствия становится Центральная Россия и Северо-Запад.