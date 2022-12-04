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Общество

В Пензенской области ускорилась миграционная убыль населения

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В Пензенской области показатель миграционной убыли населения за январь-сентябрь 2022 года составил 1 988. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2021-го (674).

Такие цифры приводит Пензастат, исходя из данных управления по вопросам миграции УМВД России по области.

Покинули Сурский край 11 746 граждан (10 016 - в 2021-м). В их числе 7 540 отправившихся в другие области страны, 3 591 - в страны СНГ, 615 - в иные государства.

По сравнению с январем-сентябрем 2021-го, заметно увеличилось количество уехавших в страны СНГ (на 2 243 человека) и другие зарубежные государства (на 300).

Всего за рассматриваемый период в регион прибыли 9 758 человек - почти столько же, сколько и в прошлом году (9 342). 6 979 из них приехали из других регионов РФ, 2 491 - из стран СНГ, 288 - из других государств.

Миграционную убыль составила разница между уехавшими и прибывшими.

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