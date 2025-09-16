В Пензенской области снизился темп строительства частных домов

16.09.2025 | 14:36

В Пензенской области снизились темпы строительства жилья. За 8 месяцев 2025 года разные организации и частные лица ввели в эксплуатацию 5 044 квартиры - это 72,7% показателя за аналогичный период 2024-го.

Что касается индивидуального жилья, то пензенцы возвели 2 172 дома общей площадью 298 200 кв. м. Это на 11,7% меньше, чем с января по август в прошлом году.

Юридические лица построили 127 домов, общая площадь жилых помещений в которых составляет 157 300 кв. м (54,5% к уровню 8 месяцев 2024 года).

Тем не менее в Пензастате отметили, что в 2 районах области темпы ввода жилья выросли.

«Наибольший удельный вес приходится на Пензу (40,2%), Пензенский район (21,9) и Бессоновский район (16,8%)», - уточнили специалисты.