В пензенской больнице позаботились об удобстве стоматологов

04.12.2022 | 15:09

В Пензенскую областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко поступило новое оборудование стоимостью 1,2 млн рублей.

Стоматологическая установка появилась в отделении челюстно-лицевой хирургии. Ее отличает то, что модуль врача нестандартно крепится к стоматологическому креслу, подача инструментов нижняя. Поэтому у специалиста широкий диапазон перемещения для различных процедур.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, стоматологическая установка обеспечит пациента более высоким уровнем комфорта.

Улучшатся и условия работы врача. Медик сможет разместиться ближе к посетителю, такое положение снизит дискомфорт и возможную боль.

Для закупки оборудования были выделены средства из областного бюджета.