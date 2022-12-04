В пензенской больнице позаботились об удобстве стоматологов

В Пензенскую областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко поступило новое оборудование стоимостью 1,2 млн рублей.
Стоматологическая установка появилась в отделении челюстно-лицевой хирургии. Ее отличает то, что модуль врача нестандартно крепится к стоматологическому креслу, подача инструментов нижняя. Поэтому у специалиста широкий диапазон перемещения для различных процедур.
Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, стоматологическая установка обеспечит пациента более высоким уровнем комфорта.
Улучшатся и условия работы врача. Медик сможет разместиться ближе к посетителю, такое положение снизит дискомфорт и возможную боль.
Для закупки оборудования были выделены средства из областного бюджета.
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