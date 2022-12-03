Общество

В Сурске МУП впервые за 32 года получил новую технику

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«Большое историческое событие. Такую технику мы ждали 32 года, а такого КамАЗа многофункционального у нас вообще никогда не было», - отметила директор МУП «Теплоснабжение» Марина Храмова (г. Сурск).

Довольно и руководство предприятия, и рядовые сотрудники организации. Теперь работать они будут в кардинально изменившихся условиях - благодаря поступившим в Сурск новому КамАЗу и трактору МТЗ. К ним еще идет косилка и другое навесное оборудование для различных хозяйственных нужд: уборки снега и мусора, обработки дорожного покрытия песко-соляной смесью, погрузки тяжелых материалов.

«Совсем другая модификация, все современное. Хорошая машина, на ней все есть. 20 лет работаю, тут ничего не было, она только пришла одна-единственная со времен, что я здесь работаю. Как развал произошел Советского Союза, тут ничего не было», - рассказал водитель Владимир Храмов.

«Как дети радуемся новой технике. Работать легче, чем на старых», - сообщил тракторист Кязым Айсин.

Осталось опробовать машины в деле. Зимний сезон с его снегопадами, пожалуй, лучшая для них проверка.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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