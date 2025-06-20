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Криминал

В Пензе задержан собственник компании «Дилижанс»

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В Пензе задержан известный предприниматель, бывший депутат городской думы IV и V созывов Олег Фомин.

Информация появилась в саратовских СМИ, которые следят за судьбой бывшего председателя совета директоров Саратовского авиационного завода.

По данным портала PenzaInform.ru, речь идет о части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), размер ущерба - несколько миллионов рублей.

Произошедшее связано с банкротством одного из муниципальных предприятий, действовала группа лиц.

Наказание, предусмотренное названной статьей УК РФ, - лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

Пензенцы знают Олега Фомина как собственника компании «Дилижанс», которая занимается пассажирскими перевозками.

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