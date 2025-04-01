В Сурске олень вновь пришел к людям за угощением

01.04.2025 | 07:48

Жителю Городищенского района удалось покормить оленя хлебом. Кадры, на которых взрослый самец, зашедший на подворье частного дома в Сурске, доверчиво тянется за кусочками, размещена в Сети.

Олени не в первый раз появляются на улицах города. Так, 1 августа 2024 года по Сурску прогулялось целое стадо лесных гостей.

В ноябре 2023-го люди видели животное во дворе многоэтажки.

А в марте этого года один из оленей также принял угощение из рук горожанки.

Ранее специалисты напомнили, что поведение дикого животного непредсказуемо. При общении с ним следует соблюдать осторожность и не подходить слишком близко.