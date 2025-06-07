В Пензе вынесен приговор бывшему замдиректора МУП «ОГСАГиТИ»

07.06.2025 | 10:42

Ленинский районный суд Пензы вынес приговор бывшему заместителю директора МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации». 44-летняя женщина признана виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как сообщили в УФСБ России по Пензенской области, она собирала с сотрудников предприятия часть выплаченных в качестве надбавок к зарплате денег и расходовала их в личных целях.

«В результате совершения незаконных действий заместитель директора муниципального унитарного предприятия похитила 460 000 рублей работников предприятия», - уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Во время следствия на имущество обвиняемой (стоимостью свыше 2 500 000 рублей) был наложен арест.

Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

В 2023 году стало известно, что директор МУП «ОГСАГиТИ» также давал указания бухгалтеру о начислении доплат и премий подчиненным, которые получали и передавали ему эти деньги. По данным следствия, с 10 декабря 2018 года по 15 октября 2021-го он незаконно получил более 450 000 рублей.

В сентябре 2024-го губернатор Олег Мельниченко поручил проверить деятельность ряда муниципальных унитарных предприятий, в том числе и «ОГСАГиТИ».

Вскоре службу реорганизовали, и она получила статус ООО. Руководство несколько раз менялось. С января 2025 года должность директора занимает Светлана Пурисова.