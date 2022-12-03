Пензенцы почтили память бойцов в День Неизвестного Солдата

03.12.2022 | 17:25

Из года в год в одном и том же месте, в одно и то же время. День Неизвестного Солдата в стране отмечают на протяжении нескольких лет. В Пензе возложение цветов в эту дату - традиция. У монумента воинской и трудовой доблести развеваются десятки знамен и флагов. Чиновники, школьники, ветераны боевых действий собрались, чтобы почтить память тех, кто так и не вернулся из боя.

«Действительно, слова звучат, что война ни одна не закончена, пока не будет похоронен последний солдат. Я сегодня хочу низко поклониться нашим поисковым отрядам, которые каждый год несут вахту», - отметил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Благодаря молодым ребятам удается узнать все больше о павших бойцах. Поисковые отряды работают на территории всей страны. В 2022-м были обнаружены и перезахоронены останки нескольких уроженцев Сурского края. Хотя иногда установить личность солдата практически невозможно.

«Было поверье, что, заполняя маленькую капсулу, в которой хранилась вся информация, ты мог домой не вернуться, ее называли «смертный медальон». Самое страшное для нас - найти чуть ли не указание рода войск, сохранившиеся какие-то петлицы, части вооружения, но ни одного упоминания имени, фамилии, да хотя бы какой-нибудь маленькой зацепки», - рассказал волонтер Виктор Колгатин.

Памятная дата появилась не так давно. Официально День Неизвестного Солдата отмечают с 2014 года.