Общество

Пензенцы почтили память бойцов в День Неизвестного Солдата

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Из года в год в одном и том же месте, в одно и то же время. День Неизвестного Солдата в стране отмечают на протяжении нескольких лет. В Пензе возложение цветов в эту дату - традиция. У монумента воинской и трудовой доблести развеваются десятки знамен и флагов. Чиновники, школьники, ветераны боевых действий собрались, чтобы почтить память тех, кто так и не вернулся из боя.

«Действительно, слова звучат, что война ни одна не закончена, пока не будет похоронен последний солдат. Я сегодня хочу низко поклониться нашим поисковым отрядам, которые каждый год несут вахту», - отметил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Благодаря молодым ребятам удается узнать все больше о павших бойцах. Поисковые отряды работают на территории всей страны. В 2022-м были обнаружены и перезахоронены останки нескольких уроженцев Сурского края. Хотя иногда установить личность солдата практически невозможно.

«Было поверье, что, заполняя маленькую капсулу, в которой хранилась вся информация, ты мог домой не вернуться, ее называли «смертный медальон». Самое страшное для нас - найти чуть ли не указание рода войск, сохранившиеся какие-то петлицы, части вооружения, но ни одного упоминания имени, фамилии, да хотя бы какой-нибудь маленькой зацепки», - рассказал волонтер Виктор Колгатин.

Памятная дата появилась не так давно. Официально День Неизвестного Солдата отмечают с 2014 года.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте