Доставка цветов помогает дарить эмоции близким на расстоянии

В век цифровизации особенно значимыми становятся нематериальные ценности: мысли, чувства, воспоминания. Неудивительно, что люди часто задумываются, как подарить эмоции онлайн и порадовать близких на расстоянии.

Доставка цветов в Киров или другой город помогает выразить любовь, заботу, нежность: это своего рода цифровое внимание, которое уже стало частью реальности.

Новые ценности человека в век высоких технологий

Цифровые технологии помогают людям радовать друг друга и сохранять близость. Конечно, и в XXI веке можно приехать к человеку в гости, купить цветы в магазине и вручить лично. Но иногда использование современных сервисов становится не только заменой привычным моделям поведения, но и чем-то большим.

Подарки вне границ и расстояний

Настоящий прорыв XXI века - возможность радовать близких, находясь за тысячи километров, на других континентах, живя вдали от родного дома. Заказ цветов возлюбленной, маме или подруге из ближайших к ним флористических магазинов доступен из любой точки мира.

Доставка без адреса

Кроме того, отправить букет цветов или другой подарок можно даже человеку, чей адрес неизвестен. Достаточно знать город и контактный номер: такие сервисы, как Flowwow, готовы позвонить получателю и взять на себя организацию доставки. Раньше такое было трудно представить, но не теперь.

Выбор сервиса для проявления «цифровой заботы»

Существует несколько онлайн-маркетплейсов и крупных флористических сетей, которые могут доставить цветы в разные города и страны. Но, чтобы получить наиболее позитивный опыт, стоит обратить внимание на несколько нюансов, например:

- работает ли доставка в нужном городе;

- есть ли прямой контакт с сейлером;

- насколько быстро курьер сможет привезти букет;

- можно ли кастомизировать заказ. Многие быстрые сервисы не могут похвастаться возможностью подписать за отправителя открытку или слегка изменить композицию из каталога.

Найти оптимальный вариант, чтобы порадовать дорогих людей, можно, изучив разные сервисы, их условия и ассортимент.

Букет цветов в нужный момент

Весь смысл в том, чтобы подарок в нужную минуту оказался у человека в руках. Например, когда он болен, грустит, находится перед тяжелым выбором. В этот момент принять от курьера внезапный презент бывает очень приятно, а если к композиции добавлена открытка с несколькими адресными и теплыми словами поддержки, это, безусловно, проявление заботы, которая так необходима.

Источник — фото Анны Ермолаевой
