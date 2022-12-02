Вспышка менингита на складе Ozon: что делать, если пришел заказ

02.12.2022 | 10:04

В начале этой недели в интернете появились сообщения о том, что у нескольких работников подмосковного склада маркетплейса Ozon диагностирована менингококковая инфекция (11 человек госпитализированы с симптомами, еще 15 с признаками ОРВИ помещены в медучреждение для обследования).

Пензенцы, которым в ближайшее время должны прийти товары, заказанные на маркетплейсе, обеспокоены: не могут ли они заразиться, нужно ли как-то обрабатывать полученные вещи?

Менингококковая инфекция - это заболевание, связанное с воспалением оболочек головного мозга. Среди симптомов - резкое повышение температуры, сильная головная боль, рвота, общая слабость и вялость, обмороки и судороги. Для менингококкового и энтеровирусного менингита характерно образование сыпи.

Инфекция считается крайне опасным заболеванием, так как способна стать причиной смерти пациента.

Однако бояться заражения через товары не стоит, так что заказы можно спокойно забирать. Дело в том, что возбудитель менингококка передается только от человека к человеку воздушно-капельным путем. То есть для заражения нужен тесный контакт с заболевшим.