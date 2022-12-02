Общество

Пензенцы получают пенсию в два раза меньше желаемой

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Согласно исследованиям, проведенным в ноябре сервисом по поиску работы SuperJob, по средним оценкам жителей России, достойной может считаться пенсия в размере 46,4 тыс. руб. в месяц. Мужчины считают приемлемой сумму в 47,2 тыс. руб., женщины - 45,5 тыс. руб.

В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе и из Пензы.

Среди жителей мегаполисов наиболее высокий уровень запросов - в Москве и Санкт-Петербурге (50,8 и 48,2 тыс. руб. соответственно). В пятерку городов с самыми большими пенсионными притязаниями также вошли Владивосток (47,2 тыс. руб.), Тюмень (46,7 тыс. руб.) и Хабаровск (46,6 тыс. руб.).

В Пензе респонденты назвали среднее значение, равное 41,7 тыс. руб. В апреле этот показатель равнялся 41,6 тыс. руб., в 2021 году - 40,5 тыс. руб., в 2020 году - 36,9 тыс. руб., а в 2019 году - 35,2 тыс. руб.

Самыми скромными при последнем опросе оказались жители Ярославля: для них размер желаемой пенсии составляет 41,3 тыс. руб. - столько же, сколько 7 месяцев назад.

В целом по стране с апреля по ноябрь запросы к достойному уровню пенсии по старости возросли на 2,4%, за год - на 7,9%.

Средний размер пенсии неработающих пензенцев, по данным регионального отделения ПФР на июнь 2022 года, составлял 18 637,82 рубля.

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Источник — фото pixabay.com
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