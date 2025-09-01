Половина россиян начинает новоселье с кошки

01.09.2025 | 14:39

Переезд для россиян - это не просто смена локации, а целый ритуал, где ключевую роль играет кошка. Соблюдение традиций и примет для многих просто привычка, но 51% опрошенных, переступая порог нового дома, запускают или готовы запустить первым туда животное. Об этом говорят результаты исследования * ВТБ, проведенного перед ВЭФ-2025.

Особенно верны традициям в южных регионах (60%), а вот жители Дальнего Востока прагматичнее. Несмотря на то что Владивосток - столица самых редких крупных кошек планеты, дальневосточных леопардов, только 38% его жителей запускают в новый дом первой кошку. Еще столько же дальневосточников не совершают никаких «переездных» ритуалов.

Опрос ВТБ показал, что следование приметам при переезде - явление довольно распространенное. Помимо кошки в топ «новосельных обрядов» россиян входят генеральная уборка (43%) и шумное веселье (32%).

Кстати, как помочь пушистому новоселу освоиться на непривычном месте, единого рецепта нет, но большинство владельцев (54%) предпочитают создавать кошке ощущение безопасности, используя знакомые предметы.

Исследование проведено в рамках кампании «Время быть заметным. Возвращаем исчезающие виды на карту будущего», приуроченной к ВЭФ-2025. Ее главный герой - дальневосточный леопард. Дикое животное, обитающее в нацпарке «Земля леопарда» в Приморье, внесено в Красную книгу и находится на грани исчезновения - сегодня в России обитает более 120 особей.

* Исследование было проведено 8-12 августа 2025 года среди 1 500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек и выше.