Раскрыт размер пенсии, который пензенцы считают достойным

Эксперты сервиса по поиску работы SuperJob озвучили, какую пенсию жители Пензы считают достойной.
Размер таковой - 41 600 рублей в месяц. Это на 1 100 больше, чем пять месяцев назад, когда проводился последний опрос, и на 4 700 больше, чем в 2020-м.
По своим пенсионным запросам пензенцы занимают 29-ю строчку списка из 37 городов РФ с населением от 500 000 человек. Лидерами рейтинга являются Москва, Санкт-Петербург и Хабаровск.
Жители столицы считают достойной пенсию в 50 000 рублей, города на Неве - 47 900 рублей, Хабаровска - 46 300 рублей.
Наименьшие пенсионные запросы в Оренбурге и Воронеже. Оренбуржцы готовы удовольствоваться 40 500 рублями в месяц, воронежцы - 40 300.
По данным Пенсионного фонда РФ на 1 октября 2021 года, в Пензенской области проживало 425 700 получателей пенсий, а ее средний размер составлял 14 555 рублей.
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Средний размер пенсии это не о чём. Один депутат пенсионер, который просидел на пятой точке 5 лет в Думе, получает как 4 пенсионера учителя или медика, проработавших 20 лет и более.