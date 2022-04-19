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Общество

Раскрыт размер пенсии, который пензенцы считают достойным

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Эксперты сервиса по поиску работы SuperJob озвучили, какую пенсию жители Пензы считают достойной.

Размер таковой - 41 600 рублей в месяц. Это на 1 100 больше, чем пять месяцев назад, когда проводился последний опрос, и на 4 700 больше, чем в 2020-м.

По своим пенсионным запросам пензенцы занимают 29-ю строчку списка из 37 городов РФ с населением от 500 000 человек. Лидерами рейтинга являются Москва, Санкт-Петербург и Хабаровск.

Жители столицы считают достойной пенсию в 50 000 рублей, города на Неве - 47 900 рублей, Хабаровска - 46 300 рублей.

Наименьшие пенсионные запросы в Оренбурге и Воронеже. Оренбуржцы готовы удовольствоваться 40 500 рублями в месяц, воронежцы - 40 300.

По данным Пенсионного фонда РФ на 1 октября 2021 года, в Пензенской области проживало 425 700 получателей пенсий, а ее средний размер составлял 14 555 рублей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Средний размер пенсии это не о чём. Один депутат пенсионер, который просидел на пятой точке 5 лет в Думе, получает как 4 пенсионера учителя или медика, проработавших 20 лет и более.

Гость||

Сколько уже писали, что пенсия зависит от белой зарплаты, у того же депутата зарплата белая в 70 тыс и отчисления13% в месяц 9100 с неё. А я работала в пекарне по 14 часов по ночам , а предприниматель хозяин всех провёл на 0,25 ставки с белой зарплатой в 1800 в месяц и отчисления были 200 р, в месяц всё были довольны, отчисления копеечные зарплата серая вся чистая на руки. Только вот пенсия от этих отчислений будет тоже копеечная

Гость||

О качестве управления государством говорит качество жизни населения страны.

Делайте выводы, кто страной управляет?

Гость||

Да, раньше бабушки дедушки с пенсии помогали детям и внукам в трудное время, сейчас правительство считает наоборот.

Гость||

Наша статистика не перестает удивлять! Те кто считают и пишут про такие пенсии, АУ, проснитесь! Да нет таких пенсий в Пензе (14 555) Стаж работы 40 лет, пенсия 9 400, Круто?

Гость||

Каждую неделю что то считают. А толку никаго, только БЛА БЛА БЛА!

Гость||

Зато в Москве пенсии по 20 тыс. А военные пенсии 50 и более.

Гость||

10:42 МОСКВИЧИ И ПИТЕРЦЫ это элита Российского народа. У них должно быть все самое лучшее. А остальным бандерлогам КОСТЬ с барского стола.

Гость||

Такая уж у нас всегда страна была. Есть столицы и есть все остальное - провинция. Это не Америка какая-нибудь, где можно хорошо жить и работать в почти любом крупном городе. У нас в России хочешь зарабатывать - езжай в столицы, всего два города на всю страну.

Гость||

Гость писал(a):

Сколько уже писали, что пенсия зависит от белой зарплаты, у того же депутата зарплата белая в 70 тыс и отчисления13% в месяц 9100 с неё.
У госслужащих есть еще пенсия за выслугу лет:

" ФЗ от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 08.03.2022) О государственном пенсионном обеспечении в РФ

Статья 7. Условия назначения пенсий федеральным государственным гражданским служащим

. . . . . .

2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", и выплачивается одновременно с ней.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 216-ФЗ)"

. . . . .. .

1. Размер пенсии за выслугу лет федеральным государственным гражданским служащим исчисляется из их среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев федеральной государственной гражданской службы, предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 Федерального закона "О страховых пенсиях" (дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации").

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 23.05.2016 N 143-ФЗ)

2. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого федеральному государственному гражданскому служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, за исключением случаев исчисления размера среднемесячного заработка в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, не может превышать 2,8 должностного оклада (0,8 денежного вознаграждения), установленного федеральному государственному гражданскому служащему в соответствующем периоде либо сохраненного в соответствующем периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размер среднемесячного заработка, в том числе сохраненного в соответствии с законодательством Российской Федерации, исходя из которого федеральному государственному гражданскому служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, определенный с учетом денежного содержания (оплаты труда), установленного ему в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Росс

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