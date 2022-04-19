Раскрыт размер пенсии, который пензенцы считают достойным

19.04.2022 | 09:26

Эксперты сервиса по поиску работы SuperJob озвучили, какую пенсию жители Пензы считают достойной.

Размер таковой - 41 600 рублей в месяц. Это на 1 100 больше, чем пять месяцев назад, когда проводился последний опрос, и на 4 700 больше, чем в 2020-м.

По своим пенсионным запросам пензенцы занимают 29-ю строчку списка из 37 городов РФ с населением от 500 000 человек. Лидерами рейтинга являются Москва, Санкт-Петербург и Хабаровск.

Жители столицы считают достойной пенсию в 50 000 рублей, города на Неве - 47 900 рублей, Хабаровска - 46 300 рублей.

Наименьшие пенсионные запросы в Оренбурге и Воронеже. Оренбуржцы готовы удовольствоваться 40 500 рублями в месяц, воронежцы - 40 300.

По данным Пенсионного фонда РФ на 1 октября 2021 года, в Пензенской области проживало 425 700 получателей пенсий, а ее средний размер составлял 14 555 рублей.