Пензенцев взволновало повышение стоимости проезда на двух маршрутах

02.12.2022 | 14:05

Пассажиров общественного транспорта, пользующихся автобусами № 130 и 149, взволновал рост цен за проезд.

Маршруты соединяют Пензу и село Засечное Пензенского района. До 1 декабря проезд между двумя муниципальными образованиями стоил 28 рублей, а по улицам микрорайона Спутник села Засечного - 15.

Теперь ситуация изменилась. «Утром кондуктор 149 автобуса в очень грубой форме сообщила о том, что проезд по Спутнику больше не стоит 15 рублей. Говорит, сообщали об этом в интернете, но вроде никаких сообщений об этом не было. И в целом всегда обычно вешают объявления в самих автобусах, хотя бы за неделю. Но никаких объявлений нет. Если смотреть по поиску в интернете, то выдает, что стоимость все еще 15 рублей», - написала одна из пассажирок в группе «Подслушано Спутник».

Комментаторы не замедлили откликнуться. Некоторые из них сообщили, что в автобусе № 149 видели объявление о повышении стоимости проезда до 28 рублей.

«А еще там все еще висит бумажка, что по Спутнику 15 рублей проезд, раз не сняли, то должны за 15 возить», - высказала претензию еще одна участница обсуждения.

Также пассажиры отреагировали на советы кондуктора искать информацию о повышении стоимости проезда в интернете.

«Мне так нравятся сейчас отговорки - «в инете»! А если нет меня там? Где тогда читать? Или бабушки, например, которые не пользуются инетом, а уже сели в автобус и надо проехать 2-3 остановки, а в кармане всего например 20 рублей, больше не взяла. Молодцы!» - возмутилась еще одна девушка.

Как выяснилось, основанием повышения стоимости проезда стал приказ Департамента по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 31.10.2022 № 102. Он устанавливает предельный размер тарифов в размере 28,05 рубля за одну поездку и одно место багажа в межмуниципальном сообщении по маршруту № 130 и 28,12 руб. по маршруту № 149.

Документ был издан за несколько дней до ликвидации ведомства и вступил в силу 1 ноября, однако цены поднялись только сейчас.

«По межмуниципальным маршрутам № 130 и 149 установлены тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа транспортными средствами большого класса за одну поездку в размере 28 рублей, за одно место багажа 28 рублей на всем протяжении данных маршрутов. Плата должна взиматься в размере 28 рублей, в том числе по микрорайону «г. Спутник», - уточнили в ГКУ «Организатор перевозок в Пензенской области».