В Пензе отреагировали на жалобу о «подставе» для водителей

01.12.2022 | 12:57

Со среды, 30 ноября, на проспекте Победы в Пензе после жалоб водителей изменили режим работы светофорного объекта на пересечении с улицей Урожайной. Об этом сообщило городское управление ЖКХ.

«Автовладельцы так ждали долгожданную стрелку налево, чтобы безопасно повернуть с проспекта Победы на завод «Пензтяжпромарматура», и ее наконец-то установили на светофоре, но такой подставы в 5 секунд никто не ожидал», - заявил один из водителей 21-го числа.

Мужчина пояснил, за это время повернуть успевают максимум 3-4 машины. Остальным приходится ждать своей очереди по 10-15 минут. Таким образом, стрелка не спасла, а только усугубила ситуацию.

Другие автомобилисты поддержали его заявление лайками и отметили, что организация поворота налево по стрелке не оправдала надежд.

«Действие разрешающего сигнала левоповоротной секции для осуществления маневров разворота и левого поворота на улицу Урожайную увеличено до 18 секунд», - пояснили в УЖКХ 1 декабря, спустя полторы недели.