Пензенец рассказал о «подставе» для автомобилистов на проспекте Победы

21.11.2022 | 08:33

Пензенских водителей возмутило нововведение на проспекте Победы. О проблеме они рассказали в сообществе «Сова Пенза» в Telegram в понедельник, 21 ноября.

«Автовладельцы так ждали долгожданную стрелку налево, чтобы безопасно повернуть с проспекта Победы на завод «Пензтяжпромарматура», и ее наконец-то установили на светофоре, но такой подставы в 5 секунд никто не ожидал», - заявил автор поста.

По его словам, за это время повернуть успевают максимум 3-4 машины. Остальным приходится ждать своей очереди по 10-15 минут. Таким образом, стрелка не спасла, а только усугубила ситуацию.

«Просим увеличить время хотя бы до 10 секунд, т. к. реально очередь стоит до моста у ЦНТИ», - отметил автор.

Другие автомобилисты поддержали его заявление лайками и отметили, что организация поворота налево по стрелке не оправдала надежд.