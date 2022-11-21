Из жизни

Пензенец рассказал о «подставе» для автомобилистов на проспекте Победы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенских водителей возмутило нововведение на проспекте Победы. О проблеме они рассказали в сообществе «Сова Пенза» в Telegram в понедельник, 21 ноября.

«Автовладельцы так ждали долгожданную стрелку налево, чтобы безопасно повернуть с проспекта Победы на завод «Пензтяжпромарматура», и ее наконец-то установили на светофоре, но такой подставы в 5 секунд никто не ожидал», - заявил автор поста.

По его словам, за это время повернуть успевают максимум 3-4 машины. Остальным приходится ждать своей очереди по 10-15 минут. Таким образом, стрелка не спасла, а только усугубила ситуацию.

«Просим увеличить время хотя бы до 10 секунд, т. к. реально очередь стоит до моста у ЦНТИ», - отметил автор.

Другие автомобилисты поддержали его заявление лайками и отметили, что организация поворота налево по стрелке не оправдала надежд.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте