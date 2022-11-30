Общество

Запрет на продажу земли заставил уроженку области выплатить долг

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Уроженка Белинского района задолжала по кредитным платежам 200 тысяч рублей, но махнула на свои финансовые обязательства рукой и переехала в Москву.

«Наличие долга никоим образом не смущало ее и не отягощало жизнь. Достойное проживание в столице позволяло женщине забыть о долге и малой родине. И лишь судебные приставы продолжали работу по взысканию задолженности», - рассказали в УФССП России по Пензенской области.

Выяснилось, что на имя женщины зарегистрирован земельный пай. Должница не интересовалась своим имуществом до тех пор, пока один из ее соотечественников не предложил приобрести ее землю. Женщина согласилась, но при оформлении сделки наткнулась на неожиданное препятствие.

В регистрационной палате ей сообщили о том, что в отношении ее земли наложен запрет на перерегистрацию прав собственности.

«Гражданке пришлось прибыть к судебному приставу, предварительно вспомнив о забытом долге и уплатив всю сумму. После этого она получила на руки заветный документ о снятии запрета и завершила начатую продажу своей земли», - завершили историю в пресс-службе управления.

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