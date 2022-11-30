Общество

В школах Пензенской области еду готовили из запрещенных продуктов

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В Пензенской области продолжаются проверки организации питания детей в школах и детсадах и по-прежнему выявляются нарушения.

Они касаются калорийности питания, массы порций, разнообразия блюд, приготовления пищи из продуктов, запрещенных для использования.

«К примеру, в Городищенском районе в МБОУ СОШ № 2 села Средняя Елюзань приготовление блюд в школьной столовой осуществлялось из молочной продукции на основе растительных жиров», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В Земетчинском, Колышлейском, Кузнецком, Наровчатском, Пачелмском, Пензенском, Каменском и Нижнеломовском районах, Заречном, Кузнецке в столовых использовался поврежденный разделочный инвентарь и посуда; помещения для хранения продуктов не были снабжены приборами для измерения влажности и температуры воздуха, бактерицидными установками.

«Приняты меры к приведению готовых блюд в соответствие с технологическими картами, соблюдению порядка отбора и маркировки суточных проб, устранению нарушений хранения пищевых продуктов», - добавила Светлана Артамонова.

Кроме того, были установлены факты несвоевременного прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников столовых, случаи хранения продукции без документов с информацией об условиях хранения и сроке годности, ветеринарных сопроводительных документов.

«По всем выявленным нарушениям приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, виновные лица привлечены к установленной законом ответственности», - резюмировали в прокуратуре.

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