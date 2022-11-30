Общество

В Пензе откроют центр лечения тяжелых заболеваний кожи

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В Пензе планируется открыть центр генных дерматозов, входящий в систему поддержки пациентов с наследственными заболеваниями кожи на государственном уровне. Жители регионов, где имеются подобные центры, могут получать помощь по полису обязательного медицинского страхования.

В Пензенской области проживают 8 865 человек не только с такими редкими заболеваниями, как буллезный эпидермолиз и ихтиоз, но и более распространенными дерматозами: атопическим дерматитом, псориазом и другими. Создание центра генных дерматозов поможет закрыть большинство их потребностей в медицинской помощи и обслуживании.

В одном месте пациента будет осматривать мультидисциплинарная бригада врачей, в которую входят дерматолог, эндокринолог, педиатр и другие специалисты. Это снизит нагрузку на федеральные учреждения - в них будут направлять только пациентов с сочетанной патологией и тяжелыми осложненными стадиями заболеваний.

Центр генных дерматозов будет открыт на базе поликлиники Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи (больницы КИМ). В коллектив войдут региональные медицинские специалисты, получившие дополнительное образование в области редких генодерматозов.

«Помимо высококвалифицированной медицинской помощи в центрах будут проводить врачебные комиссии и консилиумы, обеспечивать перевязочными средствами и необходимыми средствами ухода за кожей, проводить телемедицинские консультации», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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