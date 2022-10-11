В Кузнецке решат, как увековечить память горожан - героев СВО

Жители Кузнецка предложили увековечить память земляков, погибших во время специальной военной операции на Украине.
Об этом на совещании в администрации города в понедельник, 10 октября, рассказал мэр Сергей Златогорский.
Он отметил, что вариант, предусматривающий наименование улицы в честь погибшего, для города не подходит.
«Пока у нас нет перспективы ближайшей создать новые улицы. Переименовывать существующие не совсем удобно для жителей, им надо будет менять паспорта, прописку», - объяснил мэр.
Также в городе недостаточно школ и других учебных заведений, чтобы присвоить им имя ставшего героем кузнечанина.
«Пока наиболее реально назвать одну из школ примерно так: школа имени кузнечан - героев специальной военной операции», - поделился Златогорский.
По его мнению, для этого наиболее подходит школа № 6. В ней учились трое погибших во время СВО. Территория образовательного учреждения позволяет создать мемориал и музей, где можно собрать все сведения о героях.
Сергей Златогорский добавил, что необходимо узнать общественное мнение об этой инициативе. Возможно, горожане считают иначе и поделятся с властями иной идеей увековечивания памяти.
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