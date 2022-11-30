Общество

С марта этого года люди стали реже ходить в гости

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Жители Пензенской области, как и всей России, поменяли свои привычки с марта 2022 года.

Согласно опросу ВЦИОМа, сделанному в рамках спецпроекта ria.ru, каждый четвертый респондент (26%) стал реже, чем обычно, ходить в гости или собираться с близкими.

«Сократили практики посещения гостей и встреч с близкими преимущественно женщины (30% vs. 22% мужчин), россияне старше 45 лет (31%) и те, кто характеризует свои доходы как плохие (43%)», - поделились исследователи.

56% опрошенных заявили, что ходят в гости с такой же частотой, что и раньше, среди них 60% мужчин и 53% женщин.

7% респондентов сказали, что увеличили количество визитов. В этой группе молодежь 18-24 лет (24%).

Ранее исследователи сделали вывод, что с марта 2022-го экономить на еде начал каждый четвертый житель РФ. Среди тех, кто стал тратить меньше (а это 24%), 26% - люди в возрасте от 18 до 24 лет, 22% - от 35 до 44 лет.

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