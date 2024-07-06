В регионе выросла смертность от рака и сахарного диабета

06.07.2024 | 13:33

Пензастат опубликовал данные за 2023 год по смертности населения области от разных причин. Традиционно в списке лидирует гибель от болезней системы кровообращения и от новообразований.

Всего в 2023-м в ушли из жизни 18 419 жителей региона. От заболеваний системы кровообращения скончались 8 804 пензенца (9 850 - в 2022-м), в их числе 324, чью жизнь оборвал инфаркт миокарда.

Из-за рака закончили жизненный путь 2 904 человека (2 440 - в 2022-м). 922 умерли от болезней системы пищеварения (было 832). Выросла смертность от сахарного диабета: если в 2022-м от него скончались 359 жителей региона, то в 2023-м уже 705.

Также пензенцы чаще стали травиться алкоголем: 301 смерть в прошлом году против 287 - в 2022-м. В области стало меньше жертв убийств (39 - в 2023-м, 52 - в 2022-м) и суицидов (130 и 204 соответственно).

Всего от внешних причин в регионе погибло 1 163 человека.