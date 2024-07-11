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Общество

Пензенцы стали реже совершать преступления в общественных местах

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В Пензенской области на 10,8% снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах их стало меньше на 25,8%.

Такие статистические данные за 5 месяцев 2024 года в Заксобр представило региональное министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей.

188 преступлений было раскрыто благодаря камерам видеонаблюдения. С помощью автоматической фиксации нарушений ПДД выявили более 454 000 административных правонарушений.

«В настоящее время в рамках системы «Безопасный город» действует свыше 1 080 единиц средств видеофиксации, в том числе 456 видеокамер в общественных местах и 209 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения», - напомнили в пресс-службе областного Заксобра.

Уточняется, что камеры также размещены на объектах образования, спорта, в общественном транспорте и многоквартирных домах.

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