Пензячка: Тренажеры на тропе здоровья в Ахунах заржавели

23.07.2024 | 18:22

Тренажеры на велолыжероллерной трассе в Ахунах пришли в негодность. Это констатировала жительница Пензы на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

«В Ахунах тропа здоровья в плачевном состоянии, там тренажеры уже ржавые и многие не работают. Нужно обновить их, а также ставить под навесом, чтобы не ржавели и можно было заниматься в любую погоду», - написала она.

Ответ пришел от городского комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике. В нем говорится, что тренажеры на тропе здоровья в Ахунах обслуживает пензенская спортивная школа № 4.

«Текущий ремонт спортивных объектов осуществляется силами школы из собственных средств. Финансовые средства из бюджета Пензы выделяются по мере возможности», - объяснил специалист.

Тем не менее надежда на появление новых спортивных снарядов все же есть. В спорткомитете отметили, что в план бюджета на 2025 год подана заявка на выделение дополнительных средств на замену имеющихся тренажеров.