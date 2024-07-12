Коррупция в Пензенской области: за полгода совершено 88 преступлений

12.07.2024 | 11:48

В Пензенской области за 6 месяцев 2024 года зарегистрировали 7 566 преступлений, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

В частности, на 33,3% увеличилось количество криминогенных посягательств, совершенных с использованием интернета, - 3 432. 1 037 из них связаны с неправомерным доступом к компьютерной информации (+586,8%).

На 18,8% выросло число преступлений, связанных с реализацией национальных и федеральных проектов и программ (19).

На 33,3% увеличилось количество разбоев (4), на 7,3% - грабежей (59), на 11,6% - случаев мошенничества (725), на 17,7% - краж с банковских счетов (418).

Кроме того, стали чаще выявлять факты нарушения ПДД в рамках уголовного кодекса (86, +16,2%), в том числе со смертельным исходом (30, +15,4%).

В то же время снизилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ (608, -32,7%). Зарегистрировано 423 злодеяния экономической направленности и 88 - коррупционной.

«За указанный период правоохранительными органами региона выявлено 2 928 лиц, совершивших преступления (-14,5%)», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.