За год уменьшилось число пензенцев, желающих взять ипотеку

22.07.2024 | 10:55

В Пензенской области уменьшилось количество жителей, взявших ипотечный кредит. Сейчас в рейтинге регионов РФ по развитию ипотеки, составленном экспертами ria.ru, Сурский край занимает 47-е место из 85.

Подсчитано, что за 5 месяцев этого года количество выданных ипотечных кредитов сократилось на 22% по сравнению с тем же периодом 2023-го. В регионе на 1 000 экономически активных жителей приходится 24,5 человека, решившихся взять у банков деньги на покупку жилья (данные за июнь 2023-го - май 2024-го).

Также эксперты подсчитали среднюю сумму ипотеки в январе - мае 2024-го, она составила 3,13 млн рублей. Доля просроченных займов - 0,26%.

В Пензенской области показатели развития ипотеки близки к средним по России. Так, на 1 000 человек экономически активного населения за последние 12 месяцев выдали 25,5 ипотечного кредита (рекордный показатель за всю историю существования такого вида займов). Средний размер кредита - 3,69 млн рублей, доля просроченной ипотеки - 0,37%.

Лидером рейтинга стала Республика Тыва. Там число выданных за 5 месяцев этого года ипотечных кредитов выросло на 141,9%. Средний размер займа - 2,6 млн рублей.

Москва оказалась на 80-й строчке. В столице на 1 000 человек экономически активного населения приходится только 17,2 ипотечного кредита, за 5 месяцев 2024-го число людей, желающих купить таким образом жилье, уменьшилось на 7,5%. Средний размер займа - 6,97 млн рублей.