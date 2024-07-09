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Экономика

Пенза попала в топ-20 городов с низкими зарплатами в отраслях

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По подсчетам специалистов, средняя зарплата в России в первом квартале 2024-го выросла, составив 80,6 тыс. рублей. Однако в различных отраслях ситуация неоднородная.

Эксперты ria.ru составили рейтинг российских городов по зарплатам в отраслях. В него вошли 100 населенных пунктов. Пенза оказалась на 86-м месте, а отраслью с наивысшим вознаграждением за труд - банки и финансовые услуги. Средний размер зарплаты в ней составил 70 тыс. рублей.

По уровню заработной платы областной центр опередили такие города в соседних регионах, как Самара (45-е место, отрасль с наивысшим вознаграждением за труд - профессиональная и научная деятельность, 95 тыс. рублей), Саратов (64-е место, профессиональная и научная деятельность, 83 тыс. рублей), Ульяновск (83-е место, IT и связь, 73 тыс. рублей).

Ниже в рейтинге расположились Саранск (93-е место, обрабатывающие производства, 61 тыс. рублей), Тамбов (99-е место, обрабатывающие производства, 53 тыс. рублей).

Столица России заняла 2-ю строчку списка. Там, как и в Пензе, отрасль с наивысшей заработной платой - банки и финансовые услуги, средний размер вознаграждения за труд - 294 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге (10-е место в рейтинге) больше всего зарабатывают люди, задействованные в сфере IT и связи: в среднем - 180 тыс. рублей.

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