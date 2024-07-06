Стало известно, содержание какого домашнего питомца обходится дороже

06.07.2024 | 10:30

Специалисты подсчитали, кого дороже содержать - собаку или кошку. Выяснилось, что владельцы псов в среднем за месяц тратят на питомца на несколько тысяч больше.

С исследованием ознакомилось издание «Газета.ru». Половина опрошенных собаководов призналась, что в месяц расходует на четвероногого друга более 5 000 рублей. Каждый третий владелец пса тратит на питомца свыше 8 000 рублей.

10% граждан отметили, что любимец обходится им в 10 000 рублей и более в месяц. Остальные собаководы тратят на питомца менее 5 000 рублей.

50% владельцев кошек выделяют из семейного бюджета до 5 000 рублей. Каждый пятый из них заявил, что ежемесячные расходы на любимца не превышают 8 000 рублей. 30% респондентов рассказали, что тратят 2 000 - 4 000 рублей в месяц.

«В числе регулярных издержек - питание питомцев, игрушки, средства гигиены, уход за шерстью, реже лечение», - пояснило издание.

По словам специалистов, содержание домашнего питомца – «первоклассный тренажер по развитию финансовой грамотности». Способ тем более актуален в условиях регулярного повышения цен на товары для животных и услуги ветеринара.

Ранее сообщалось об исследовании, поставившем точку в споре собачников и кошатников. Выяснилось, что вторых больше, чем первых.

«Почти у каждого четвертого россиянина (23%) есть кошка. Собачников почти в 2 раза меньше - только каждый десятый респондент (14%) решил завести этого четвероногого друга. Причем больше всего кошатников - в Москве: оказалось, что почти у каждого второго жителя столицы (45%) есть кошка. А вот любителей собак много в Екатеринбурге: по результатам опроса, каждый десятый житель столицы Урала - собачник», - подсчитали специалисты.