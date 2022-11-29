Общество

В Пензе решили не устанавливать горки на набережной Суры

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В Пензе готовятся к традиционным новогодним гуляньям и зимним развлечениям. В планах - установка горок на площади Ленина, в скверах «Могилевский дворик» и Бессмертного полка.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Однако горок не будет на набережной Суры, которая сейчас находится на реконструкции.

В конце 2021 года на набережной устанавливали две горки. Конструкции также располагались в «Могилевском дворике» и сквере Бессмертного полка. Прокатиться можно было и на площади Ленина, правда не с «Эвереста», который радовал молодежь несколько лет. Эта горка пришла в негодность, больше пензенцы ее не увидят.

Реконструкцию набережной хотели завершить до ноября, но вскоре обозначили новый срок сдачи объекта - до конца года. Работы идут в несколько смен.

«Осуществляется устройство оснований скейт-парка, амфитеатра со сценой, пешеходных дорожек, площадки отдыха детей. Идет монтаж сетей электроснабжения и наружного освещения, укладка дорожной плитки тротуара вдоль улицы Урицкого, а также устройство сетей водоснабжения и водоотведения», - перечислили в правительстве.

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