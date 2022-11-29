Пензячки отправят в зону СВО пятую партию связанных вещей

29.11.2022 | 18:13

Носки, балаклавы, манишки, солдатские рукавицы - более тысячи изделий за месяц связали прихожанки Спасского кафедрального собора и участницы акции «Подари свое тепло». Это уже пятая партия теплых вещей, которую отправят женщины мобилизованным пензенцам.

«Мозоли на пальцах, вяжем и вяжем. Девчонки до двух часов ночи вяжут», - рассказала руководитель группы «Подари свое тепло» Ирина Куприянова.

Пряжа, которую дал на доброе дело один из меценатов, уже закончилась. Но мастериц это не останавливает. Покупают шерсть сами. Многие сопровождают свою работу молитвами. Кто-то кладет в носки иконки и записки с добрыми пожеланиями.

«У нас одной вязальщице 97 лет. Она вязала еще для той войны, когда была девочкой, и сейчас она вяжет носочки», - отметила Ирина Куприянова.

Женщины стали делать бумажные елочки, на которых пишут также слова молитвы и добрые пожелания с Новым годом и Рождеством.

«Мне, например, очень нравится. Когда делаешь, думаешь, что это передается нашим ребятам. Мы хотим сказать от своей группы: пусть будет с ними ангел-хранитель и Господь Бог», - пожелала участница группы «Подари свое тепло» Светлана Павловская.