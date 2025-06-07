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Ликбез

Как убрать пятна от травы с одежды?

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Вопрос от интернет-пользователя

Ребенок постоянно пачкает одежду в траве. Некоторые вещи не удается отстирать. Что поможет справиться с такими пятнами?

Ответ специалиста

Первое, что следует сделать при появлении следа от травы на одежде, - постараться аккуратно убрать загрязнение. Сделать это можно тупой стороной ножа. Не трите ткань.

После нанесите на пострадавший участок небольшое количество жидкого средства для мытья посуды. Оставьте на 10 минут, затем сполосните.

Если пятно въелось, помогут следующие средства:

- уксус - смешайте его с водой в равных пропорциях, промокните вещь и подождите полчаса, затем постирайте;

- спирт - нанесите его на ватный диск и аккуратно протрите пятно, после отправьте вещь в стирку.

- перекись водорода 3% - можно попробовать, если ткань устойчива к отбеливанию; действуйте так же, как со спиртом;

- специальные пятновыводители - следуйте инструкциям на упаковке.

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