Зачем класть капроновые колготки в морозилку?

Вопрос от интернет-пользователя
Знаю, что некоторые женщины кладут капроновые колготки в морозильную камеру. Зачем они это делают?
Ответ специалиста
Капроновые колготки становятся более прочными и устойчивыми к затяжкам, если их заморозить.
Чтобы это сделать, нужно намочить изделие, положить в полиэтиленовый пакет, завязать его и отправить в морозильную камеру на несколько часов или на целую ночь.
После процедуры достаньте колготки из пакета, дайте им оттаять и высохнуть при комнатной температуре.
Данный способ не гарантирует полного предотвращения затяжек, но может помочь продлить срок службы колготок.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀