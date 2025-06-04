Зачем класть капроновые колготки в морозилку?

04.06.2025 | 14:40

Вопрос от интернет-пользователя

Знаю, что некоторые женщины кладут капроновые колготки в морозильную камеру. Зачем они это делают?

Ответ специалиста

Капроновые колготки становятся более прочными и устойчивыми к затяжкам, если их заморозить.

Чтобы это сделать, нужно намочить изделие, положить в полиэтиленовый пакет, завязать его и отправить в морозильную камеру на несколько часов или на целую ночь.

После процедуры достаньте колготки из пакета, дайте им оттаять и высохнуть при комнатной температуре.

Данный способ не гарантирует полного предотвращения затяжек, но может помочь продлить срок службы колготок.