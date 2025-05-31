Как превратить стиральную машину в «сушильную»?

Вопрос от интернет-пользователя
Подруга пользуется обычным отжимом на стиральной машине, а вещи у нее почти сухие. Как добиться такого же результата?
Ответ специалиста
Есть одна хитрость, которая поможет эффективнее удалить влагу из вещей в стиральной машине. Секрет - в обычном полотенце.
Сухое чистое полотенце нужно положить в барабан к вещам перед тем, как запустить режим отжима. Скорость необходимо выбрать самую большую.
Полотенце впитает лишнюю влагу из одежды, и она полностью высохнет гораздо быстрее.
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