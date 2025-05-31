Как превратить стиральную машину в «сушильную»?

31.05.2025 | 09:00

Вопрос от интернет-пользователя

Подруга пользуется обычным отжимом на стиральной машине, а вещи у нее почти сухие. Как добиться такого же результата?

Ответ специалиста

Есть одна хитрость, которая поможет эффективнее удалить влагу из вещей в стиральной машине. Секрет - в обычном полотенце.

Сухое чистое полотенце нужно положить в барабан к вещам перед тем, как запустить режим отжима. Скорость необходимо выбрать самую большую.

Полотенце впитает лишнюю влагу из одежды, и она полностью высохнет гораздо быстрее.