Зачем класть чеснок в шкаф с одеждой?

Вопрос от интернет-пользователя
Свекровь кладет в свой шкаф с одеждой чеснок, сколько ее знаю. И мне говорит делать то же самое: якобы помогает от разных насекомых. Так ли это?
Ответ специалиста
Чеснок действительно обладает свойствами, которые могут оказаться полезными, если положить растение в шкаф.
Запах чеснока отпугивает вредителей, например моль, других насекомых и мышей. Таким образом он помогает сохранить вещи в целости.
Также чеснок способен бороться с бактериями, грибком, плесенью.
Перед тем как отправить в шкаф, луковицу нужно почистить. Разделите ее на зубчики, заверните их в «дышащую» ткань и распределите по углам полок.
Резкий запах чеснока можно ослабить, положив рядом с ним сухую лаванду.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀