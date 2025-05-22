Зачем класть чеснок в шкаф с одеждой?

22.05.2025 | 15:05

Вопрос от интернет-пользователя

Свекровь кладет в свой шкаф с одеждой чеснок, сколько ее знаю. И мне говорит делать то же самое: якобы помогает от разных насекомых. Так ли это?

Ответ специалиста

Чеснок действительно обладает свойствами, которые могут оказаться полезными, если положить растение в шкаф.

Запах чеснока отпугивает вредителей, например моль, других насекомых и мышей. Таким образом он помогает сохранить вещи в целости.

Также чеснок способен бороться с бактериями, грибком, плесенью.

Перед тем как отправить в шкаф, луковицу нужно почистить. Разделите ее на зубчики, заверните их в «дышащую» ткань и распределите по углам полок.

Резкий запах чеснока можно ослабить, положив рядом с ним сухую лаванду.