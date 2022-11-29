Общество

Пензенцы сократили траты на табак, напитки и походы в кафе

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В регионе специалисты Пензастата проанализировали данные за январь - октябрь, касающиеся потребительского рынка.

За этот период оборот розничной торговли уменьшился на 2,7% по сравнению с январем - октябрем 2021-го и составил 238,7 млрд рублей.

Меньше на 2,1% было потрачено на покупку продуктов, напитков, табачных изделий. Оборот в этой сфере - 114,6 млрд рублей.

Сократились траты и на непродовольственные товары. С января по октябрь население приобрело их на 124,1 млрд рублей, это на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

«Одним из важнейших показателей, характеризующим социально-экономическое развитие региона, является оборот розничной торговли на душу населения. Каждым жителем области в январе - октябре куплено товаров в среднем на 187,3 тыс. рублей», - подсчитали в Пензастате.

Уменьшается выручка и предприятий общественного питания. Оборот таких организаций составил 8,5 млрд рублей, на 10,3% меньше, чем в январе - октябре прошлого года.

В среднем один житель региона оставил в кафе, столовых или ресторанах 6,7 тыс. рублей.

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