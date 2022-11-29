Не в том месте: в Пензенской области охотник убил косулю не по правилам

29.11.2022 | 14:08

Житель Пензенской области оказался нарушителем охотничьего законодательства, хотя имел лицензию на отстрел копытного.

В Городищенском районе охотинспекторы остановили автомобиль и обнаружили в нем убитую самку косули. Владелец машины достал из кармана лицензию на отстрел.

На первый взгляд документ был в порядке, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что охотиться мужчина должен совершенно в другом лесничестве. Как выяснилось, местный житель решил не ездить далеко, а пройтись с ружьем по ближним угодьям.

Добычу копытного сочли незаконной. Ущерб лесному хозяйству, нанесенный охотником, составил 40 000 рублей.

«Материалы дела переданы в полицию, правоохранители проводят проверку», - уточнили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.