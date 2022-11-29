Мобилизация: положен ли отпуск в случае смерти близкого родственника

29.11.2022 | 09:31

Вопросы организации срочной связи родственников с мобилизованными остаются в числе наиболее распространенных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иногда экстренно связаться с участником СВО необходимо для того, чтобы известить его о смерти близкого человека. Многих интересует, положен ли отпуск мобилизованному в такой ситуации.

В Минобороны привели пример. 28 ноября на горячую линию ведомства обратилась сестра гражданина, призванного в рамках частичной мобилизации. Ей нужно было оповестить брата о смерти их матери.

«В ходе проведенной работы специалистами горячей линии получены и направлены в воинскую часть подтверждающие документы. Во взаимодействии с командованием воинской части военнослужащему предоставлен отпуск по личным обстоятельствам и оказана помощь в убытии домой», - пояснили в Минобороны РФ.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. 27 октября военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков сообщил о выполнении задания по набору запасников на 100%.