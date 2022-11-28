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Общество

Опубликован график финансирования пенсий и выплат на декабрь

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Отделение ПФР по Пензенской области опубликовало график доставки пенсий и других социальных выплат на декабрь.

Для пенсионеров, получающих выплаты через банки, они будут профинансированы следующим образом: 2 декабря - для установленных дат доставки на 5-12-е число; 12 декабря - на 13-19-е число; 19 декабря – на 20-22-е число; 22 декабря - на 23-25-е число.

Специалисты напомнили, что дата зачисления денег на счет в банке и установленная дата доставки - понятия разные. Первая соответствует графику финансирования пенсий, который формируется ежемесячно с учетом выходных и праздничных дней. Вторая устанавливается исходя из адреса проживания и меняется только в случае смены места жительства получателя.

Для получателей мер социальной поддержки 2 декабря через кредитные учреждения профинансируют выплаты беременным, вставшим на учет в ранние сроки, пособия на детей от 8 до 17 лет, выплаты по уходу за детьми до полутора лет, ежемесячные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и другие меры поддержки.

Через «Почту России» деньги будут доставляться с 1 по 25 декабря.

«Тем получателям, кто обратился за данными пособиями впервые, а также в случаях продления выплаты или изменения жизненных обстоятельств доставка выплат осуществляется по отдельному графику», - отметили в ПФР.

Ежемесячная выплата на второго ребенка до 3 лет из средств маткапитала перечисляется с 3-го по 26-е число примерно в один и тот же промежуток.

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