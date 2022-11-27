В Пензе на уборку снега потратят больше 1,5 млн рублей

27.11.2022 | 09:58

В Пензе администрации готовятся заключать контракты на уборку снега. В Железнодорожном районе на очистку улиц могут потратить больше 1 млн рублей.

Сведения о конкурсах на определение подрядчика размещены на сайте госзакупок.

Так, 29 ноября определятся, кто займется уборкой улиц от снега в Октябрьском районе областного центра. Начальная цена контракта - 417 тыс. 712 рублей.

Очистка тротуаров и проезжей части в Железнодорожном районе обойдется дороже. Начальная цена контракта на данную работу - 1 млн 486 тыс. 800 рублей. Пока идет прием заявок. Итоги конкурса должны подвести 15 декабря.

На предстоящей неделе в Пензе не ожидается осадков. Прогнозируется переменная облачность и дневная температура от -1…-3 градусов.

Вероятно, снегопады в областном центре начнутся с 5 декабря.