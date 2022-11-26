Пензенцам рассказали, кому и в каких размерах дают пособие по безработице

Специалисты портала «Объясняем. Пензенская область» продолжают отвечать на актуальные вопросы, волнующие жителей региона.
В частности, даны разъяснения, кому положено пособие по безработице. Его могут получать граждане, которые потеряли работу или ищут ее впервые.
Минимальный размер пособия - 1 500 рублей в месяц. Его назначают тем, кто ищет работу впервые, не работал больше года либо трудился меньше 26 недель в течение года.
Максимальный размер пособия - 12 792 рубля. Такую выплату получают остальные категории граждан в первые три месяца. В дальнейшем она составит 5 000 рублей в месяц. Срок выплат - полгода.
Исключение - безработные предпенсионного возраста, для которых этот срок составляет до 12 месяцев.
Если на момент регистрации в качестве безработного предпенсионер официально работал не менее 26 недель, он сможет получать:
- в первые три месяца - 75% прошлого заработка, но не более 12 792 рублей и не менее 1 500;
- в следующие четыре месяца - 60%;
- с восьмого месяца - 45%.
Чтобы получать пособие, нужно встать на учет в центре занятости населения. Это можно сделать как лично, так и дистанционно - через порталы «Работа в России» или «Госуслуги».
«В течение 10 дней подберут вакансии и пригласят их рассмотреть. Безработным признают и назначат пособие только в случае, если согласились на предложенные вакансии, но получили отказ от работодателей», - предупреждают пензенцев эксперты.
В 2023 году размер пособия по безработице останется прежним.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀