В регионе 119 тыс. человек трудятся во вредных и опасных условиях

29.05.2025 | 14:35

В Пензенской области насчитывается 63 тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, на которые трудоустроены почти 119 тысяч человек, сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в регионе Андрей Тетюшев.

По его словам, вредными условия труда признаются, если воздействие вредных и опасных производственных факторов превышает уровни, установленные нормативами. При опасных условиях труда воздействие в течение рабочего дня способно создать угрозу здоровью человека.

Андрей Тетюшев уточнил: тем, у кого на основном месте работы вредные условия, нельзя трудиться по совместительству. «По общему правилу, принимать работника совместителем на вредную работу запрещено, если по основному месту работы такие же условия труда. Однако для педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры существуют особые условия совместительства. Указанные категории вправе осуществлять работу по совместительству в том числе по аналогичной должности», - добавил он.

Согласно ТК РФ, работающие во вредных или опасных условиях имеют право на определенные гарантии и компенсации, которые должны быть указаны в трудовом договоре. Среди них - повышенная зарплата (не менее чем на 4% тарифной ставки (оклада), установленной для работы с нормальными условиями труда).

Также им предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, минимальная продолжительность которого составляет 7 календарных дней.

Люди, занятые на работах с вредными условиями 3-й или 4-й степени и опасными, должны трудиться не более 36 часов в неделю. Максимально допустимая продолжительность смены не может превышать при 36-часовой неделе 8 часов, при 30-часовой и короче - 6 часов.

«При выполнении отдельных видов работ работникам предоставляется бесплатно лечебно-профилактическое питание. Перечень таких видов работ утвержден приказом Минтруда России от 16.05.2022 № 298н. Например, лечебно-профилактическое питание полагается для работников химического производства, при проведении горных работ», - сообщил Андрей Тетюшев.