В Пензенской области уменьшился срок поиска работы

10.04.2025 | 10:27

В Пензенской области безработные стали быстрее трудоустраиваться. Среднее время поиска нового места составляет 55 дней.

Об этом во время прямого эфира, организованного ЦУР во «ВКонтакте» в четверг, 10 апреля, рассказал замминистра труда, соцзащиты и демографии области Дмитрий Матвеев. «Скорость подтянулась по сравнению с 2023 годом на 20%», - констатировал чиновник.

Он добавил, что показатель актуален в тех случаях, когда человек активно занят поиском. Но в регионе есть граждане, которые стоят на бирже труда по два года.

«Нет желания найти работу», - отметил Матвеев.

По словам чиновника, сейчас имеет смысл выбирать рабочие профессии с возможностью карьерного роста. Именно в этом секторе высок шанс трудоустройства. Кроме того, там достойные заработные платы.