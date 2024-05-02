Опубликованы кадры последствий ДТП с 3 машинами в Каменском районе

02.05.2024 | 14:04

В ГИБДД прокомментировали аварию, которая случилась в среду, 1 мая, на участке трассы Тамбов - Пенза в Каменском районе.

По предварительным данным, около 12:15 на 202-м километре дороги столкнулись Skoda Octavia с 26-летним водителем, Volvo S60 с 45-летним мужчиной за рулем и спецтехника Hongyan с полуприцепом, которой управлял 41-летний шофер.

От удара одну из легковушек выбросило в кювет, другую - на обочину. Грузовик развернуло поперек полосы движения.

«В результате происшествия водитель автомобиля Volvo получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии от полученных травм скончался», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По факту ДТП проводится проверка.