Опубликованы кадры последствий ДТП с 3 машинами в Каменском районе

В ГИБДД прокомментировали аварию, которая случилась в среду, 1 мая, на участке трассы Тамбов - Пенза в Каменском районе.
По предварительным данным, около 12:15 на 202-м километре дороги столкнулись Skoda Octavia с 26-летним водителем, Volvo S60 с 45-летним мужчиной за рулем и спецтехника Hongyan с полуприцепом, которой управлял 41-летний шофер.
От удара одну из легковушек выбросило в кювет, другую - на обочину. Грузовик развернуло поперек полосы движения.
«В результате происшествия водитель автомобиля Volvo получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии от полученных травм скончался», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
По факту ДТП проводится проверка.
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